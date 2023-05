Generazione Z compra animali e non case/ “Danno più soddisfazione del matrimonio”

I giovani adulti della generazione Z preferiscono gli animali da compagnia rispetto all’idea di sposarsi, avere figli e comprare casa. La Generazione Z, che va dal 1997 ai nati nel 2012, sembrano avere le idee molto chiare: investire tempo e denaro per i loro amici a quattro zampe, cani e gatti in primis. A discapito dei figli, del matrimonio e di tutti quegli obiettivi considerati normali dalle precedenti generazioni.

Un cambio di paradigma non inaspettato, se si tiene conto del costo degli animali da compagnia paragonato a quello di una casa o di un bambino. Lyssa McGowan, amministratrice delegato di Pets At Home, ha spiegato al Daily Mail che “la generazione Z acquista animali da compagnia prima rispetto alle generazioni precedenti, forse perché stanno ritardando la nascita e la crescita dei loro figli, il matrimonio o l’acquisto di un appartamento”. In particolare nota che i giovani adulti “investono tutto il tempo, l’energia e l’attenzione per dedicarsi agli amici a quattro zampe, soprattutto nelle aree urbane“. Il motivo? Possedere un cane o un gatto “dà più soddisfazione che sposarsi o avere un bambino”.

Generazione Z, “boom” di animali domestici dopo pandemia. Ma calano matrimoni

La generazione Z preferisce investire tempo ed energie per gli animali da compagnia, una scelta dettata non solo dalle condizioni economiche sempre più difficili ma anche da fattori sociali legati ai recenti avvenimenti. Al Daily Mail, Lyssa McGowan spiega che l’isolamento e l’aumento del lavoro da casa hanno causato un “enorme boom” di possesso di animali domestici. Secondo Pets At Home, la popolazione di animali domestici è aumentata del 10% dall’avvento della pandemia da Covid. Un boom che però non si è esaurito con il decadere delle limitazioni e delle restrizioni: “stiamo ancora vedendo un numero elevato di cuccioli e di gattini e molti proprietari hanno preso un secondo animale domestico“.

Per McGowan, “le ragioni di questo fatto sono in gran parte legate al lavoro da casa, che permette di essere a casa per far uscire il cane all’ora di pranzo“. Un giovane su cinque tra i 16 e i 24 anni ha acquistato un animale domestico dall’inizio della dall’inizio della pandemia, secondo l’associazione di categoria UK Pet Food. Una cifra simile si riscontra tra i giovani tra i 25 e i 34 anni, mentre il tasso di matrimonio in Inghilterra è calato principalmente tra i 25 e i 35 anni nel 2021.











