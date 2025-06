Generazione Z, video intervista di Enzo Risso a Sussidiario TV su come i giovani percepiscono la pace in un mondo segnato dalle guerre

Enzo Risso spiega in un’intervista a Sussidiario TV come la Generazione Z percepisca la pace in un mondo segnato da guerre come quelle in Ucraina, Gaza e Israele-Iran. Il docente di Comunicazione d’Impresa all’Università Statale di Milano e direttore scientifico di Ipsos ha approfondito i risultati di una ricerca da cui si evince che 7 giovani su 10 vedono la guerra come la principale minaccia futura, più del cambiamento climatico.

Poco più di 3 su 10 credono nella pace tramite il dialogo e la collegano all’educazione e ai diritti umani. Non avendo esperienze dirette di conflitti, i giovani stanno rielaborando il concetto di pace, tra speranza e incertezze. Infine, Risso invita a riflettere sull’importanza di una diplomazia efficace e di un nuovo patto sociale per la costruzione di un futuro più solidale.