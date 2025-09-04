Genitori Alessandra Amoroso, chi sono Walter e Angela: "Per la prima volta ho duettato con mia madre"

In attesa di ultimare la gravidanza, Alessandra Amoroso si gode gli ultimi giorni in dolce attesa. E questa sera la rivedremo sul piccolo schermo, per la grande gioia dei tanti fan che non hanno mai perso occasione di seguirla passo dopo passo negli ultimi anni, per questo si hanno anche diverse informazioni riguardo alla famiglia di Alessandra Amoroso, la cantante si è lasciata andare anche riguardo alla sua vita privata, raccontando informazioni sulla famiglia e sui genitori, Walter e Angela, con i quali ha sempre avuto un rapporto molto speciale:

Eredità Giorgio Armani, come verrà divisa dopo la morte/ Piano di successione del patrimonio da 13 miliardi

“Mia mamma è stata la prima cantante che ho ascoltato e la prima con cui ho duettato. La cosa bella di mia madre è che, in passato, quando io mi lamentavo lei rispondeva alle mie lamentele cantando” ha detto Alessandra Amoroso riguardo ai genitori. Un rapporto importante e dal quale Alessandra Amoroso ha anche attinto arrivando a coltivare le proprie passioni.

Giorgio Armani e le divise sportive: ecco quali ha firmato/ Dal Napoli alla Juventus fino alla Nazionale

Alessandra Amoroso e i valori trasmessi dai genitori

Un rapporto solido e forte unisce ancora oggi Alessandra Amoroso alla sua famiglia, valori che sicuramente torneranno utili alla cantante salentina nella sua nuova vita da mamma. Riguardo ai genitori Alessandra Amoroso ha raccontato in vecchie interviste concesse:

“La famiglia, la sincerità, la fiducia, il rispetto, sono cose che mi hanno insegnato sicuramente i miei genitori ha detto la cantante ammettendo di aver avuto la fortuna di aver ricevuto un’educazione di primo livello sotto tutti i punti di vista.