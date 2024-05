Genitori Alessia Fabiani, chi sono?/ “Separati da quando avevo 3 anni. Mi hanno sempre supportata”

Alessia Fabiani e il rapporto con i genitori: “Mi hanno sempre supportata”

Alessia Fabiani è ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata del 14 maggio. La showgirl, ex letterina di Passaparola, ripercorre alcune fasi importanti della sua carriera, come l’incontro con Maurizio Costanzo e, poi, quello con Gerry Scotti, con il quale ha lavorato proprio a Passaparola. Proprio questo programma l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, dove si è poi fatta conoscere anche per i tanti flirt con volti famosi che l’hanno vista protagonista.

FABRIZIO CHERUBINI, CHI È EX COMPAGNO DI ALESSIA FABIANI/ "La sentenza? Ci sono rimasta male ma…"

Nel corso della sua intervista, Alessia Fabiani ha citato però anche i suoi genitori, indispensabili nella sua vita e sempre al suo fianco nella sua carriera. “Mia madre è la cosa più importante della mia vita. – ha ammesso commossa la Fabiani – I miei sono separati da quando avevo 3 anni ma non ho mai sofferto molto questa cosa, perché non mi è mai mancato nulla. Mia mamma è una donna straordinaria”, ha spiegato.

Kim e Keira Cherubini, chi sono i figli di Alessia Fabiani/ "Hanno intriso la mia vita di felicità"

Alessia Fabiani e la reazione del papà al suo calendario senza veli

“Anche papà mi ha sempre supportato”, ha poi aggiunto Alessia Fabiani a La Volta Buona. Caterina Balivo ha allora chiesto come abbia reagito l’uomo al suo calendario senza veli, Fabiani ha spiegato di non essere cresciuta in una famiglia bigotta: “Mio padre ha esposto una delle foto del calendario in casa, per farti capire come fosse fiero di me e della mia immagine”, ha spiegato la showgirl.











© RIPRODUZIONE RISERVATA