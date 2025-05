Alessia Pecchia è stata una delle grandi protagoniste di Amici 24. È riuscita a conquistare la finale ma è stata poi battuta da Daniele Doria, proclamato infine vincitore del programma. Un percorso arduo, quello di Alessia, fatto di grande determinazione, avendo provato ad entrare nel talent per molti anni. In questi tentativi è stata sempre supportata dalla sua mamma ma non da suo padre. A raccontarlo è stata proprio la ballerina, dichiarando pubblicamente: “Papà sa poco di me e non appoggia la mia passione per la danza.”

Alessia non ha fatto mistero di aver sofferto per questo mancato supporto di suo padre, che non è mai andato a vederla ad una gara di latino, né le ha mai fatto un complimento. A differenza di sua madre che, invece, l’ha costantemente supportata, e che Alessia definisce “la mia migliore amica”.

La lettera di mamma Stefania alla figlia Alessia Pecchia ad Amici 24

Mamma Stefania ha fatto una sorpresa alla figlia Alessia Pecchia proprio prima della finale di Amici 24. A lei ha scritto una toccante lettera, all’interno della quale ha espresso tutta la gioia per i traguardi raggiunti e l’orgoglio per la donna che è diventata. “Ti saresti mai aspettata che un giorno sarebbe successo tutto questo? Quanti sacrifici hai fatto e quante rinunce. – ha scritto la donna nella lettera ad Alessia – Sono stati anni intensi per tutti, sempre tra mille difficoltà, specialmente economiche, sempre in giro per l’Italia a gareggiare. Ho sempre ammirato la tua forza di volontà e la tua determinazione, e tante volte, nel corso degli anni, ti osservato da lontano e pensavo: ‘Che fortuna avere una figlia così, la figlia che tutti vorrebbero avere’. Sei il mio orgoglio, la mia stella, il successo più grande della mia vita”, ha poi concluso, lasciando la figlia in lacrime.

