Genitori Andrea Settembre, chi sono la madre e il padre del cantante

Reduce dal successo al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con la sua canzone Vertebre, per il giovane cantante è ora arrivato il momento di tirare un po’ il fiato dopo l’intenso periodo sanremese. E così potrà tornare a godere dei genitori Andrea Settembre, con i quali ha un rapporto molto speciale e grazie ai quali si è avvicinato al mondo della musica. In casa del giovane artista infatti non è mai mancata la canzone, nonostante non ci siano precedenti con familiari cantanti. “Io non sono in grado di cantare – sorride la mamma – ma in casa nostra c’è sempre stata musica. Fin da piccolo le sue ninna nanna erano canzoni, quasi sempre di Pino Daniele perché siamo innamorati di lui” ha raccontato la madre di Andrea Settembre.

Sui genitori Andrea Settembre ha dunque sempre potuto fare pieno affidamento, anche se per coltivare la sua passione per le sette note ci ha messo molto del suo in questi anni di gavetta, che lo hanno portato a vincere il Festival di Sanremo con tanti sacrifici.

Genitori Andrea Settembre, la confessione: “Nostro figlio si esibiva con le spazzole”

La musica è sempre stata di casa per Andrea Settembre, al punto che il giovane cantante fin da piccolo si è avvicinato al mondo artistico, improvvisando a volte anche delle esibizioni davvero strampalate con tutto ciò che il piccolo trovava in casa. I genitori Andrea Settembre hanno avvolto il nastro dei ricordi, rievocando alcuni momenti speciali vissuti con il ragazzo in casa, prima che decidesse di abbracciare totalmente la musica:

“Ancora lo vedo da piccolo… quando giocava con la spazzola che diventava microfono avvicinandosi al suo sogno che era quello di crescere, di diventare qualcuno” hanno raccontato i genitori Andrea Settembre che sono riusciti ad avvicinare il ragazzo alla canzone.