Poco tempo fa a Verissimo Angela Melillo si è sfogata, crollando in lacrime ricordando i suoi genitori. In particolare, la showgirl ha voluto parlare di sua madre Franca, scomparsa dopo una breve malattia: “La mia mamma si è ammalata improvvisamente. Dal momento in cui ha scoperto questa brutta malattia, è passato un anno e 8 mesi, in cui io sono sempre stata con lei“. Davanti a Silvia Toffanin Angela Melillo non è riuscita a trattenere il pianto, dato che la madre mancata pochi anni fa era una figura di riferimento importantissima per lei.

Dopo che è morta, ha passato un periodo buio. Il loro era un amore immenso, come racconta la stessa showgirl, che definisce quello con mamma Franca un legame che non si spezzerà mai. A Verissimo, Angela Melillo ha raccontato anche gli ultimi istanti di vita della donna, ricordando di averle dato la mano mentre lei non voleva chiudere gli occhi per paura di morire. “Poi un anno dopo mi sono separata“, spiega Angela Melillo, “e qualche anno dopo ancora ho perso il mio papà“.

Non si sa molto invece su Dalmazio, padre di Angela Melillo, ma anche per lui la soubrette ha sofferto tanto perdendolo poco dopo la mamma Franca. Oggi la showgirl è una delle dieci protagoniste di “Ne vedremo delle belle“, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Qui, sono iniziate le prime rivalità tra le star della televisione italiana, tutte prime donne pronte a sfidarsi a suo di gare di ballo, di canto e tanto altro. “Fanno le amiche ma in realtà, si odiano tutte“, ha detto Giovanni Ciacci a La volta buona, incalzando Angela Melillo per farle ammettere di avere una rivalità con Valeria Marini.

