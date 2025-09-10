Antonella Elia e il dolore mai dimenticato: mamma morta giovanissima, papà Enrico si risposò subito dopo.

Molti si chiedono chi sono i genitori di Antonella Elia? In realtà la sua storia familiare è molto dolorosa dato che la madre della showgirl è morta giovanissima, quando la figlia aveva solo un anno. Di lei non si sa quasi niente dato che Antonella non la nomina mai e non si sa il suo nome. Purtroppo, è venuta a mancare a causa di una leucemia che l’ha portata via in sole due settimane, tanto che lei non ha ricordi della donna: “Morì a causa di una leucemia fulminante, morì in quindici giorni. Di lei ho i ricordi dalle foto, perché ero troppo piccola”.

Il padre di Antonella Elia si chiama Enrico, e dopo la morte della moglie si è risposato con un’altra donna di nome Paola, la quale ha preso in affidamento la ragazza. Una storia difficile, dicevamo, dato che lei e papà Enrico non hanno mai avuto grandi rapporti ed è cresciuta prevalentemente con i suoi nonni: “Sono cresciuta con i nonni fino ai sei anni, poi mio papà, che per me era un perfetto estraneo, mi veniva a trovare ogni tanto, ha deciso di portarmi a vivere con lui, forse per gelosia nei confronti di chi mi cresceva, ed è stato un grande strappo”.

Genitori Antonella Elia: “Papà Enrico non voleva facessi l’attrice“

Come detto sopra, il padre di Antonella Elia non aveva grandi rapporti con lei. Anzi, non voleva nemmeno fare l’attrice: “Io volevo frequentare il liceo artistico e poi entrare all’Accademia Albertina, la pittura credo sia la mia vera passione, lui mi costrinse a iscrivermi al classico”, aveva raccontato la showgirl, “Figuriamoci cosa avrebbe detto vedendomi fare la modella o l’attrice, non me lo avrebbe mai permesso”.