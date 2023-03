Genitori Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti e autori GF vip/ “Gioco crudele…”

I genitori di Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti e gli autori del Grande Fratello Vip

Duro sfogo sui social dei genitori di Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti e gli autori del Grande Fratello Vip per le critiche rivolte alla figlia e le dinamiche in cui viene coinvolta. Dopo l’esito del televoto che ha decretato Micol Incorvaia seconda finalista con Antonella che è stata invitata, ancora una volta, ad andare in studio insieme alla stessa Micol e a Nikita Pelizon ricevendo, tra le altre cose, non solo l’esito del televoto, ma anche le durissime critiche di Orietta Bertti a cui ha reagito trattenendo a stento le lacrime, la madre e il padre, su Twitter, attraverso il profilo di Antonella, si sono scagliati contro l’opinionista che ha ribadito di non nutrire simpatia per Antonella e gli autori del reality.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Con due tweet diretti, i genitori della Fiordelisi hanno anche rivolto un appello ai fan della figlia che, profondamente in crisi, per la prima volta, ha chiesto di uscire per tornare a casa.

Le parole dei genitori di Antonella Fiordelisi

I genitori di Antonella Fiordelisi criticano la scelta degli autori del Grande Fratello Vip di mandare la figlia in studio per poi farla tornare in casa con una delusione. “Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene”, si legge in un tweet con cui chiedono ai fan di non votarla per permetterle di tornare a casa.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

Poi la risposta alle critiche di Orietta Berti: “Cara Orietta la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso ad una ragazza che sicuramente è molto più educata di te”.

LEGGI ANCHE:

Shakira, Gerard Piqué: "Non mi tocca..."/ L'affondo al tormentone

© RIPRODUZIONE RISERVATA