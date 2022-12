Genitori Antonino Spinalbese/ Il suicidio del padre e il rapporto con la mamma Lucia

Antonino Spinalbese: il suicidio del padre

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese ha parlato della scomparsa del padre, morto suicida. I genitori si sono separati quando lui aveva 8 o 9 anni e la madre con i figli si è trasferita a La Spezia, lontano da padre. “Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto… Mio padre si è tolto la vita”, ha raccontato ai suoi compagni di avventura.

Poi ha rivelato che il padre soffriva di depressione, ma nessuno se ne era accorto: “La depressione a volte non ha voce. Questa cosa mi fa male. Non mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva”.

Antonino Spinalbese: il rapporto speciale con la mamma Lucia

Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese ha anche parlato della madre e di come ha reagito alla morte del marito, anche se non stavano più insieme: “Mia madre ha avuto coraggio. Si è ritrovata senza l’amore della sua vita, perché lei era innamorata anche quando si sono lasciati. Mia madre non è più stata quella di prima Mi preoccupa che mia madre possa continuare a soffrire, non se lo merita”.

Nella stessa occasione Antonino ha ricevuto una lettera dalla madre: “Se potessi donare qualcosa nella vita, ti donerei la possibilità di vederti attraverso i miei occhi. Solo così potrai realizzare quanto sei speciale per me… Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza… Sei un uomo con la U maiuscola, io e le tue sorelle lo sappiamo. Oggi che ti vedo realizzato, posso dirti che anche tuo padre sarebbe stato orgoglioso di te”, parole che hanno profondamente commosso il gieffino.













