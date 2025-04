Genitori Asia Argento, il racconto choc sulla madre Daria Nicolodi: “mi fece chiamare in tribunale”

Chi sono i genitori di Asia Argento? Molto spesso la figlia di Dario Argento ha raccontato del difficile rapporto con sua mamma, dichiarando apertamente le violenze subite durante la sua infanzia. L’attrice di Profondo Rosso ha poi confessato che grazie al padre era uscito a uscire da quella brutta situazione. Poco tempo fa, al Corriere della Sera, Asia Argento aveva approfondito quello che succedeva con sua madre, spiegando che quando aveva 14 anni non le aveva preparato nemmeno una torta per il compleanno, e per quello l’attrice se n’è andata di casa.

“Raccontai a mio padre le violenze che subivo in casa e con lui ci inventammo lo stratagemma che stavo da mia nonna”, aveva detto Asia Argento nel suo libro “Anatomia di un cuore selvaggio“, ma in realtà le cose non stavano così. L’attrice viveva infatti da sola a casa del papà, dato che lui era sempre impegnato negli Stati Uniti per i suoi film. “Un giorno mia madre mi fece chiamare in tribunale, mi ci accompagnò la segretaria di mio padre, e rinunciò alla patria potestà. Immagino si sentisse rifiutata“.

Asia Argento, la morte della madre Daria Nicolodi e la lite per Fabrizio Corona

Asia Argento ha raccontato che la figlia Anna Lou era molto legata alla nonna, elemento che per lei è sempre stato parecchio difficile perché spesso le sovvenivano ricordi violenti su sua madre. Daria Nicolodi, infatti, è morta di recente e nonostante il rapporto difficile con la figlia, Asia Argento l’ha ricordata con amore. Il tutto a fronte di insulti pesanti e diverbi profondi dopo che l’attrice si era fidanzata per un certo periodo con Fabrizio Corona. “Da mio padre ho ereditato la disciplina, il rispetto per il lavoro e un lato artistico più cinematografico”, ha fatto sapere la donna, mentre dalla madre ha ereditato la passione per la natura, per la letteratura e il lato seduttivo.