Genitori Awed, chi sono mamma Stefania e papà Roberto?/ “Hai creduto nei tuoi sogni più di noi”

Le emozioni per Awed non mancheranno questa sera all’Isola dei Famosi 2021 perché per lui ci sarà il fratello ma non solo. Nelle scorse settimane abbiamo potuto conoscere, seppur non direttamente, i genitori di Simone Paciello ed in entrambi i casi abbiamo sentito le loro lettere che hanno fatto commuovere lo youtuber ma anche tutti coloro che credono in lui e che lo appoggiano da sempre. Proprio la madre, nelle scorse settimane ha fatto giungere una lettera al figlio in cui si dice orgogliosa di lui perché, nonostante il poco aiuto e, soprattutto, le poche certezze, è partito con il suo cellulare dalla sua stanzetta e tanta voglia di fare e adesso sta pian piano costruendo il suo futuro: “Lo sai quanto io e papà ti ammiriamo.

Hai sempre creduto nei tuoi sogni, ci hai creduto anche più di noi. Siamo orgogliosi di te. Sei partito dalla tua stanzetta solo con il tuo cellulare e con tanta voglia di fare”, racconta la mamma di Awed, “Regala la gioia agli altri, è quello che ti rende speciale. Io sarò sempre dalla tua parte”. Awed commosso ammette di non aver mai fatto una colpa a loro per non aver creduto subito nel suo sogno e non vede l’ora di abbracciarli.

Genitori Awed, chi sono? All’Isola dei Famosi 2021 due lettere da parte loro

Anche il padre di Awed non ha fatto sentire la sua assenza visto che anche lui ha inviato una lettera al figlio con parole bellissime, proprio come sua moglie. I genitori di Awed si sono detti felici per lui: “Gli errori che commettono spesso i genitori sono quelli di spingere i figli ad intraprendere le loro mancate aspirazioni, se avessimo inculcato in te le nostre aspirazioni ora non staresti vivendo questa bellissima avventura. Sei molto più forte di quanto pensi. Mi fai sentire ogni giorno fiero di essere tuo padre!” . Sembra proprio che più volte sull’Isola dei Famosi 2021 Awed abbia parlato delle complicazioni dovute alla poca conoscenza di questo mestiere e del confronto spesso duro con il padre ma adesso tutto sta per cambiare per lui.

