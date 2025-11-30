Genitori Barbara D'Urso, chi sono la mamma Vera e il padre Rodolfo: la prematura scomparsa della madre a 11 anni

La celebre conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle continua a vivere un’esperienza speciale, il programma di Rai1 che ha deciso di avere a tutti i costi la presentatrice nel cast su intuizione di Milly Carlucci. E nelle scorse puntate Barbarella ha anche strappato qualche lacrima al pubblico, ricordando la storia del padre, che si è unita al dolore immenso per la perdita della madre Vera.

La donna è andata via prematuramente quando Barbara D’Urso aveva solo 11 anni, piccolissima e dunque costretta a crescere senza il supporto e l’appoggio di una madre. Per Barbara D’Urso si è trattato di una fase di grande sofferenza, che ha però spinto la stessa conduttrice a crescere ancora più in fretta, Vera era afflitta dal morbo di Hodgkin, che ha costretto la donna a vivere quattro anni a letto: “Non era concepibile un mondo senza mamma. Di lei ricordo il sorriso nonostante la malattia, quel sorriso che oggi è il mio” ha confidato Barbara D’Urso scavando anche tra i ricordi più dolorosi e ricordando la perdita della madre.

Genitori Barbara D’Urso, chi sono Vera e Rodolfo

A Ballando con le stelle la conduttrice si è espressa sui genitori, tornando a parlare del rapporto con suo padre. Un uomo a suo dire anaffettivo, che avrebbe accusato in maniera tremenda la perdita prematura della moglie:

“Non ricordo un suo abbraccio, nemmeno quando è morta mia mamma. Era anaffettivo, noi siamo in sei e abbiamo tutti un trauma per avere avuto un padre così” ha detto Barbara D’Urso in diretta nel programma di Rai1 rivelando poi di aver trovato una lettera in cui Rodolfo scriveva a suo padre chiedendo il permesso per poter sposare Vera. Una lettera

