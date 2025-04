Genitori Belen Rodriguez, chi sono: i retroscena su Gustavo e Veronica

Grazie ai genitori Belen Rodriguez è riuscita a raggiungere molti dei suoi sogni, gli stessi che la showgirl argentina tenta di far rivivere a Gustavo e Veronica. Dei genitori Belen Rodriguez ha parlato diverse volte nel corso degli anni, lasciandosi andare anche a rivelazioni importanti e di grande stima e riconoscenza. Riavvolgendo il nastro, Belen Rodriguez tornando a parlare dei genitori ha raccontato alcuni episodi risalenti alla sua gioventù, svelando:

“Mio padre non mi permetteva di andare a ballare, né di partecipare ai viaggi di scuola. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative religiose” ha ricordato Belen Rodriguez svelando qualche retroscena sul passato. Su mamma Veronica, Belen ha rivelato quanto fosse elevato il fascino della donna in gioventù. “Era timida, ma quando passava lei si giravano tutti”.

Genitori Belen Rodriguez, la rivelazione: “Mia madre voleva fare

Nel corso della sua vita Belen Rodriguez è riuscita a fare a grandi linee quello che sognava la madre Veronica. Riguardo alla donna, Belen Rodriguez ha confessato: “Mia mamma non ha fatto forse quello che voleva fare, avrebbe potuto fare la modella.

Mio padre le aveva regalato anche un book dal fotografo” le parole della showgirl argentina riguardo alla donna. Un mondo che aveva sempre affascinato i genitori di Belen Rodriguez, che è riuscita insieme alla sorella Cecilia a togliersi grandi soddisfazioni nel corso degli anni. Con i genitori Belen Rodriguez ha conservato un rapporto speciale, come confermato sia da Gustavo che Veronica nel corso degli anni nelle rare apparizioni televisive che hanno concesso.

