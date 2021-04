Genitori Beppe Braida malati di Covid, come stanno?/ “Mi volevano con giacca e cravatta”

Come stanno i genitori di Beppe Braida malati di Covid?

Beppe Braida ha lasciato l’Isola dei famosi 2021 per gravi motivi familiari. I genitori del comico torinese, infatti, sono risultati positivi al Covid. Braida è stato informato dalla produzione e ha subito deciso di lasciare il reality show per tornare in Italia: “Hanno ricoverato mio padre ha preso il Covid non so come sta… devo lasciare. Mia madre lo ha preso anche lei, non posso stare così in questa situazione. Mi spiace. Non me la sento di stare qui”, ha detto il comico, tra le lacrime, ai compagni di avventura. Molto riservato sulla sua vita privata, Beppe Braida ha più volte raccontato nelle interviste che i genitori sognavano per lui un futuro diverso da quello di comico: “Mi volevano con giacca e cravatta e con la riga di lato, il classico secchione. Mi volevano geometra, tranquillo e sposato con figli. La classica vita da impiegato insomma”, ha detto a Interviste Romane.

I genitori di Beppe Braida sognavano un futuro diverso per il figlio

In un’altra occasione, Beppe Braida ha confessato di aver sempre voluto diventare un comico, ma all’inizio ha dovuto affrontare le preoccupazioni dei genitori: “Ho sempre saputo che nella vita avrei voluto diventare un comico, con grande “entusiasmo” da parte dei miei genitori che mi avrebbero voluto impiegato in banca o geometra o cose di questo genere e, dopo anni e anni di gavetta (e nel mio caso sono circa venti), sono riuscito a realizzare il mio sogno”, ha detto a Wuz. Intanto sui social, il pubblico si stringe virtualmente attorno a Braida e alla sua famiglia: “In bocca al lupo per i tuoi genitori!”, “Bravo Beppe che non abbandona la sua famiglia” e “Forza e facci sapere come stanno”, sono alcuni dei messaggi apparsi sui social del comico torinese. Molto probabilmente questa sera, lunedì 12 aprile, Braida non sarà in studio per la diretta dell’Isola dei famosi 2021, proprio per stare più vicino possibile alla sua famiglia.

