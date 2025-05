Se tutti lo conoscono come il calciatore spavaldo, che nella sua vita si è reso protagonista di episodi sopra le righe dentro e fuori dal campo, nella vita Mario Balotelli ha avuto un’infanzia piuttosto complessa e sofferta. Nel suo passato, infatti, c’è una storia di sofferenza, con l’adozione dopo l’abbandono dei genitori. Ma facciamo un passo indietro. I genitori biologici di Mario Balotelli si sono trasferiti in Italia, a Palermo, dal Ghana: lì si sono stabiliti proprio negli anni in cui è nato Mario, che dunque è venuto al mondo in Sicilia.

I genitori biologici di Mario Balotelli si sono poi trasferiti a Brescia, dove Mario ha avuto dei problemi di salute nei primi anni della sua vita. Per questo, i suoi genitori naturali, di nome Thomas e Rose Barwuah, hanno chiesto aiuto ai servizi sociali che hanno raccomandato l’affido ad un’altra famiglia, appunto quella dei Balotelli. Per anni Mario Balotelli si è diviso tra i genitori biologici e quelli affidatari, tornando a casa nei fine settimana: successivo è stato però disposto l’affido definitivo alla famiglia Balotelli, con la quale Mario è cresciuto. In passato Mario ha avuto da ridire nei confronti dei suoi genitori naturali, affermando che lo avrebbero cercato solamente dopo aver saputo del suo successo.

Genitori biologici di Mario Balotelli, chi sono: oggi il rapporto è migliore

Mario Balotelli oggi ha un rapporto migliore con i suoi genitori biologici. Nonostante in passato Mario Balotelli abbia accusato i genitori biologici di essersi riavvicinati a lui solamente per interesse, sembrerebbe che adesso le cose tra loro vadano meglio. In occasione del compleanno del figlio del 2023, infatti, Thomas Barwuah, il papà, ha pubblicato un messaggio sui social per il figlio, scrivendo: “Alla mia leggenda super Mario, Dio ti benedica e ti regali una vita lunga. Goditi la tua età”. Sembrerebbe, dunque, che le cose oggi tra loro vadano meglio.