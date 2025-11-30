Genitori Can Yaman, chi sono Guven e Guldem: una famiglia unita e di umili origini

Can Yaman sarà ospite a Domenica In, dove tornerà a parlare della sua carriera, a poche ore dal ritorno in tv con Sandokan, ma anche della vita privata e delle sue origini. In alcune occasioni l’artista turco ha parlato della sua famiglia e dei genitori, raccontando il legame con Guven e Guldem e le origini, ma anche le difficoltà incontrate lungo il cammino.

Can Yaman e Diletta Leotta perché si sono lasciati?/ "E' stato un amore da favola, veloce e bello"

Per Can Yaman non sono mancate sofferenze e difficoltà, in particolare visto che i suoi genitori non vivevano in condizioni di assoluta agiatezza, soprattutto dal punto di vista economico: “Quando sono nato io, i miei genitori non erano molto agiati, avevano avuto delle difficoltà, quindi ci ha aiutati mia nonna” ha spiegato l’attore specificando inoltre di arrivare “da una famiglia molto umile”. Il legame con mamma Guven è molto forte, al punto che spesso la donna segue il figlio in giro per il mondo quando è impegnato in progetti artistici e rassegne cinematografiche. La vera donna della sua vita è proprio la madre.

Genitori Barbara D'Urso, chi sono Vera e Rodolfo/ La madre morta quando aveva 11 anni

Genitori Can Yaman e origini

Dei genitori Can Yaman ha sempre parlato con gli occhi a cuore, raccontando i sacrifici fatti e il legame indissolubile con mamma e papà. Del padre sappiamo che continua a praticare la professione di avvocato, come più volte raccontato nel corso degli anni ed è uno dei migliori in Turchia, è molto legato a Can Yaman, come confermato dallo stesso attore.

Il padre Guven è di origini albanesi-kossovare, mentre la mamma di Can Yaman è macedone-albanese, tutto ciò chiaramente la dice lunga sulle radici respirate in famiglia dall’artista che abbiamo visto in passato finire anche al centro del gossip, ad esempio, quando si parò della sua relazione con Diletta Leotta, conduttrice e giornalista di DAZN.

Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi/ Il lungo amore e la malattia: "Temeva di non conoscermi più"