Genitori Carmen Russo, il dolore dopo la morte di mamma e papà: “Il nostro cuore è a pezzi…”

Chi sono i genitori di Carmen Russo? Ormai da diversi anni la ballerina ha perso i suoi genitori. L’ultima ad andarsene è stata Giuseppina Gherardini, sua madre che è morta nel 2019 lasciando così la moglie di Enzo Paolo Turchi completamente orfana. “Il nostro cuore è a pezzi non vogliamo credere e accettare l’idea di non poterla più rivedere”, queste le parole che la donna aveva dichiarato all’epoca, incredula di non rivedere mai più il suo vero punto di riferimento. Sui social aveva lasciato una dedica alla sua adorata madre, e poco prima se n’era andato anche il papà Giovanni, molto legato a lei.

Carmen Russo, l'amore con Enzo Paolo Turchi dal 1987/ "Ci piace fare l'amore, lo facciamo spesso"

Del resto, i genitori le sono sempre stati molto vicini e l’hanno accompagnata in tutti i passi più importanti della sua carriera. Dalle sfilate ai concorsi di bellezza, alle passerelle al palco, dove per anni si è esibita come ballerina. Oggi Carmen Russo è contenta di una cosa: nonostante il dolore per la loro perdita, i genitori si saranno finalmente incontrati di nuovo nell’aldilà e potranno ricominciare a stare insieme l’uno accanto all’altro. Riguardo a loro, aveva detto delle parole bellissime e commoventi: “E la vostra mano resterà posata sulla mia mano per sempre”. In tutto ciò, Enzo Paolo Turchi le è sempre stato accanto anche se di certo la sua famiglia non è stata serena come quella della moglie.

Carmen Russo, chi è?/ Dal successo in tv all'amore longevo con Enzo Paolo Turchi "Noia rovina coppia e noi.."

Carmen Russo, la dedica alla mamma: “Mi manchi ma…“

“Mia madre, che già aveva visto morire due figlie, uccise da un carro armato, perse la testa”, ha raccontato in televisione Enzo Paolo Turchi, “Spariva per giorni. Così mi ritrovai a dormire dove capitava e a fare le pulizie in una bisca per mangiare almeno un panino”. La storia della sua vita è stata piuttosto dura ma un esempio di forza che si è rivelato importantissimo anche per i concorrenti del Grande Fratello, che da lui hanno imparato molto nell’edizione 2024/2025. Ma cosa sappiamo dei genitori di Carmen Russo? Suo padre Giovanni era un poliziotto, mentre la mamma Giuseppina faceva la cassiera al cinema. Particolarmente legata alla madre, le ha dedicato un post nel 2019 nel giorno della sua morte: “Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore”.