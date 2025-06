Tra i protagonisti dell’Isola dei famosi ritroveremo Chiara Balistreri, la ragazza che nei mesi scorsi è finita al centro di una tragica storia di cronaca, per via dei maltrattamenti dell’ex fidanzato Gabriel. Una storia che ha conquistato purtroppo le prime pagine di cronaca, ma che fortunatamente ha avuto un finale diverso da tanti racconti passati purtroppo alla storia per epilogo ancora più doloroso.

Dei genitori Chiara Balistreri ha avuto modo di parlare in alcune occasioni, è forte in particolare il legame con la madre Roberta, una donna forte che ha vissuto con la figlia tutte le pagine complesse di un amore fin troppo tormentato. Roberta Etzi è sempre stata in prima persona vicina alla figlia Chiara Balistreri, che anche nei giorni vissuti all’Isola dei famosi ha avuto modo di tornare sul forte legame di casa. In una vecchia intervista la ragazza ha raccontato come il legame con la madre fu in qualche modo un monito per il rapporto complicato vissuto con l’ex fidanzato Gabriel: “Mi disse che se non lo avessi denunciato sarei tornata a casa in una bara”.

Genitori Chiara Balistreri, il complicato rapporto con il padre

Diverso invece il discorso riguardante il padre, dei genitori Chiara Balistreri ha parlato più volte in passato ammettendo le difficoltà affrontate nel rapporto con il genitore, spesso mancato. “Mio papà? Abbiamo un rapporto molto complicato, di alti e bassi. Quando Gabriel mi picchiava lui, sapendo che ne soffrivo tantissimo, mi diceva: ‘Dov’è tuo padre? Non viene a difenderti?’. Mi sono sentita molto abbandonata.”

Del suo rapporto con i genitori Chiara Balistreri ha parlato, osannando la madre, sempre vicina nei momenti di difficoltà, e riconoscendo il vuoto derivante dall’assenza del padre in tanti anni di vita. Chissà che l’avventura all’Isola dei famosi non possa rivelarsi fondamentale per tentare in qualche modo una riconciliazione.

