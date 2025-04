Chi sono i genitori di Damiano Carrara, lo chef pasticcere e giudice di Bake Off Italia? La fama di Damiano Carrara è indubbiamente scoppiata grazie al cooking show più dolce del piccolo schermo che ogni anno premia il di migliore pasticciere italiano. Da concorrente a giudice di Bake Off, Damiano Carrara negli ultimi anni è diventato una vera e propria celebrità nell’ambito della pasticceria scrivendo anche libri di ricette. La presenza dei genitori è stata importantissima sia nella sua vita che in quella del fratello, visto che sono stati i primi ad incoraggiarli a seguire il proprio talento in cucina spingendoli a realizzare i propri sogni. I genitori di Damiano Carrara sono due persone semplici: il padre è un operaio edile, mentre la madre lavora alle poste, ma con il loro amore e supporto hanno permesso ai figli di diventare due numeri uno.

Proprio Damiano Carrara, che da poco è diventato papà per la prima volta della piccola Dafne, ha sottolineato che spera un giorno di essere come i suoi genitori: “cercherò di essere quello che i miei genitori sono stati per me: un punto di riferimento”.

Damiano Carrara e la partenza per gli Usa: “Non dimenticherò mai quando l’ho detto ai miei genitori…”

Sono davvero pochissime le informazioni sui genitori di Damiano Carrara essendo due persone non inclini al mondo dello spettacolo né tantomeno ai social. Una cosa è certa: lo chef pasticcere auspica a diventare un genitore come loro per trasmettere alla figlia Dafne i valori veri ed importanti della vita così come hanno fatto i genitori con lui: “il rispetto per gli altri, l’importanza dello studio e della famiglia. So già che sarà super viziata da tutti in casa. I genitori di Damiano sono sempre stati per lui un’ancora di salvezza, due persone pronte a capirlo e ad incoraggiarlo ad inseguire i suoi sogni.

Come quando ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Unti d’America; non è stato semplice dirlo ai suoi genitori e in particolare alla mamma che è stata quella che ha fatto più fatica ad accettare una scelta così forte. “Non dimenticherò mai la sua faccia il giorno in cui le ho annunciato che sarei partito per l’America” – ha raccontato Damiano nel suo libro.