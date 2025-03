Genitori Danny Quinn, papà Anthony Quinn e mamma Jolanda Addolori: entrambi attori

Sotto molti aspetti non è facile essere un figlio d’arte a maggior ragione se tuo papà è uno attore hollywoodiano Premio Oscar e tua mamma è un’apprezzata attrice italiana. I genitori di Danny Quinn, infatti, sono entrambi due icone del cinema mondiale e la loro storia all’epoca era costantemente al centro del gossip: belli, talentuosi e innamorati. Il papà di Danny Quinn è Anthony Quinn mentre la mamma di Danny Quinn è l’attrice italiana Jolanda Addolori.

Sulla madre si sa molto poco, mentre la carriera di Anthony Quinn è complicato sintetizzarla in breve. Di origine messicana ha recitato in film come Viva Zapata! Brama di Vivere e nel film diretto da Federico Fellini, uno dei suoi capolavori, La Strada con Giulietta Masina. Ha vinto due Premi Oscar come attore non protagonista. In una recente intervista Danny Quinn sul padre ha ammesso: “Era molto colto, gli piaceva leggere, aveva 5 mila libri. A casa nostra venivano Gore Vidal ed Oriana Fallaci, molto simpatica.”

Genitori Danny Quinn, Anthony Quinn e Jolanda Addolorati: dal primo incontro al burrascoso divorzio

I genitori di Danny Quinn, papà Anthony e mamma Jolanda Addolori si sono conosciuti sul finire degli anni 60 e nel 1996 si sono sposati. Dalla loro unione sono nati tre figli maschi, Danny divenuto poi apprezzato attore e regista, Lorenzo nato nel 1966 ed oggi affermato scultore e Francesco nato nel 1963 e morto nel 2011 a soli 48 anni a causa di un infarto. Di quel terribile lutto Danny Quinn ha parlato di recente in un’intervista televisiva rivelando come l’abbia segnato per sempre.

L’amore tra Anthony Quinn e Jolanda Addolori è durato oltre trent’anni, i due si separarono nel 1993 e poi divorziarono ufficialmente nel 1997. La separazione ed il divorzio sono stati molto burrascosi tanto che Anthony ha smesso di parlare con il figlio perché si era schierato dalla parte della madre nella separazione come rivelato poi anni dopo. Danny e il padre hanno chiarito solo quando il padre era in punto di morte. Anthony Quinn è morto a causa di un tumore alla gola il 3 giugno 2001. Jolanda Addolori è morta nel 2016, invece.

Anthony Quinn, il ricordo del figlio di Danny Quinn: “Era severo ma non cattivo”

Un paio d’anni fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Danny Quinn aveva tratteggiato il padre come una persona severa ma non violenta. “Correggiamo questa cosa!” era sbottato durante la chiacchierata con il giornalista: “L’ho visto mettere le mani addosso a mia madre una volta sola nell’arco di trent’anni.” E sempre nella stessa intervista ha ammesso che il loro rapporto è stato abbastanza conflittuale.