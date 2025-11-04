Genitori di Adriano Pappalardo, chi sono Bruno e Vittoria: il papà non era d'accordo con il fatto che cantasse e lo mandò via di casa

Tra i grandi nomi del mondo della musica c’è senza dubbio quello di Adriano Pappalardo, uno dei protagonisti storici dello spettacolo. Adriano, consapevole del suo grande talento e della sua vocazione fin da ragazzo, ha costruito una carriera intera sulla sua voce: eppure, quando era un bambino, il papà non voleva che cantasse. I genitori di Adriano Pappalardo, Bruno e Vittoria, inizialmente non erano infatti felici di questa inclinazione del figlio. Parlando proprio del padre e della sua reazione, il cantante ha rivelato: “Arrivò a cacciarmi di casa, mi diceva: ‘La gente mi dice che ho un figlio pazzo’…”. E ancora, raccontando al Corriere della Sera delle follie fatte per la musica, ha rivelato di aver a lungo trascurato la scuola per cantare: “Quando portai la pagella con “Non classificato”, papà mi tirò una scarpa”.

Qualcosa, però, è cambiato: fu la mamma, particolarmente dispiaciuta da questa rottura, a sostenere il figlio, cercando di far cambiare idea al marito. “Abbiamo una fortuna nella vita: la vocazione. Io già a 16 anni sapevo che dovevo cantare, sapevo che era questa la mia squadra” ha raccontato nella stessa intervista Adriano Pappalardo, che dunque ha seguito la sua inclinazione, facendo poi cambiare idea al papà, che negli anni ha imparato ad accettare la decisione del figlio, sostenendolo nel suo progetto che poi si è rivelato vincente.

I genitori di Adriano Pappalardo, dopo aver sofferto molto per l’allontanamento del figlio, che ha scelto di inseguire il suo sogno nel mondo della musica, con il tempo lo hanno perdonato. Era stato il papà a cacciarlo di casa, non accettando la sua decisione, anche per paura di ciò che avrebbe potuto dire la gente. La mamma, all’epoca della lite, era distrutta: fu solamente il tempo ad aggiustare le cose, facendo riavvicinare padre e figlio.