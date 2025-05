Alessandra Amoroso, fin dai suoi esordi ad Amici di Maria De Filippi, non ha mai nascosto di avere un rapporto splendido con la sua famiglia e in particolare con i suoi genitori. I genitori di Alessandra Amoroso, Angela e Walter, sono un punto fermo nella sua vita e le sono stati vicini nel difficile momento in cui è entrata nel talent show di Maria De Filippi, andando via da casa. Proprio in quel momento, lei, ancora giovanissima, ha sentito tutto il supporto della mamma e del papà che l’hanno incitata e incoraggiata, spingendola a dare sempre il massimo nel mestiere che aveva scelto di fare. Ma chi sono i genitori di Alessandra Amoroso e cosa fanno nella vita? Walter, il papà della cantante leccese, è stato impiegato al banco di accettazione di un ospedale. L’uomo ha una protesi ad una mano a causa di un incidente subito da bambino e proprio il mestiere scelto gli ha permesso di svolgere un lavoro senza dover usare troppo le mani.

Angela Ruggieri, la mamma di Alessandra Amoroso, è invece stata sempre casalinga. Da quello che sappiamo, anche la donna ha una passione importante per la musica tanto che la Amoroso l’ha definita “la prima cantante che ha ascoltato”, rivelando inoltre che quando lei da bambina si lamentava, la mamma le rispondeva in musica, mettendo dunque in scena un simpatico siparietto che lei oggi ripete con la sua nipotina e probabilmente lo stesso farà con Penny, la bimba che sta per nascere.

Genitori di Alessandra Amoroso, chi sono: una famiglia riservata

I genitori di Alessandra Amoroso, Walter e Angela, sono molto riservati e per questo non si sono fatti vedere molto spesso pubblicamente né si sono mai esposti in maniera eccessiva nonostante la popolarità della figlia. Sappiamo dunque poche cose su di loro e tutte le ha dette proprio la cantante leccese, che ha rivelato di essere identica alla mamma.