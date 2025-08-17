I genitori di Alessio Loparco di Temptation Island hanno lanciato un appello al figlio attraverso le pagine del settimanale Oggi: cos'è successo

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati tra le coppie protagoniste di Temptation Island 2025. Dopo vari tira e molla e una serie di falò di confronti (tra richiesti e ottenuti), i due sono tornati insieme. E mentre corre l’indiscrezione secondo la quale si sarebbero cancellati dall’ordine degli avvocati, arriva attraverso le pagine del settimanale Oggi l’appello dei genitori di Alessio.

Rosa Calabrese (73 anni) e Pietro Loparco (76 anni) hanno lanciato un vero e proprio appello attraverso i microfoni del celebre settimanale, perché il figlio Alessio sarebbe scomparso dai radar ormai da mesi. “Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché?”, si chiedono i due genitori, che chiedono all’ex di Temptation Island di mettere fine a questa loro sofferenza e farsi finalmente sentire: “Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”, hanno aggiunto nella loro lettera.

Appello dei genitori di Alessio Loparco di Temptation Island 2025: perché sono preoccupati

La preoccupazione dei signori Loparco nascerebbe non solo dalle mancate notizie da parte del figlio Alessio ma anche dal diffondersi delle indiscrezioni sulla cancellazione dall’albo degli avvocati da parte del figlio perché interessato ad entrare nel mondo dello spettacolo. Un interesse che, d’altronde, Alessio ha in qualche modo manifestato già durante la partecipazione a Temptation Island, quando ha avuto una vera e propria crisi perché la fidanzata Sonia lo ha chiamato prematuramente al falò di confronto, costringendolo ad abbandonare quasi subito il programma che si era “studiato nel cervello”. Nulla, però, è al momento confermato: non è arrivata ad ora alcune replica o smentita da Alessio. Non resta che attendere aggiornamenti.