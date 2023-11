Genitori di Angelica Baraldi, chi sono?/ “Rapporto complicato con mio padre, mia mamma invece…”

Genitori di Angelica Baraldi: chi sono la mamma e il papà della concorrente del Grande Fratello 2023

Sorpresa in arrivo per Angelica Baraldi nella diretta del 6 novembre del Grande Fratello 2023. Dopo la crisi degli ultimi giorni, nata dopo le dichiarazioni fatte da Mughini nei suoi riguardi, la produzione ha deciso di risollevare il morale della concorrente, che questa sera rischia anche l’eliminazione definitiva dal reality. Oltre al fidanzato Riccardo, Angelica ha più volte citato i genitori in questi giorni, ed è proprio uno di loro che questa sera potrebbe fare la sua apparizione nella Casa per una sorpresa.

Di sua mamma e suo padre Angelica ha raccontato ad alcuni compagni d’avventura, rivelando: “Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti, e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me.”

Angelica Baraldi e il rapporto difficile col papà: chiarimenti al Grande Fratello?

Se il rapporto con sua madre è dunque sereno, quello di Angelica con suo padre è molto complicato. Si è inizialmente creduto che il suo papà fosse Luca Baraldi, ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus, ma in realtà è suo zio. Questo a causa di una segnalazione, riportata da Deianira Marzano, di uno scatto in cui Angelica si mostra proprio insieme all’uomo, creduto suo padre. Una foto che sarebbe stata dunque in contrasto con le dichiarazioni fatte dalla gieffina qualora fosse stato davvero il suo papà. Resta invece con quest’ultimo un rapporto molto complicato, ma chissà che il Grande Fratello non possa aiutarli a riavvicinarsi proprio questa sera.

