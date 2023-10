Genitori di Anita Olivieri/ Sorpresa al Grande Fratello? Lei: “Ho sofferto per la loro separazione. Oggi…”

Chi sono i genitori di Anita Olivieri e qual è il loro rapporto: confidenze al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023 è in arrivo una sorpresa per Anita Olivieri. La concorrente potrebbe ricevere la visita in casa di un parente, probabilmente uno dei suoi genitori di cui spesso ha parlato nel corso della sua avventura televisiva. Anita ha ammesso di avere un bellissimo rapporto oggi con i suoi genitori, anche se sono ormai separati da molto tempo.

Una separazione per la quale Anita ha sofferto, come ha raccontato in lacrime al Grande Fratello durante un momento di confidenza con Rosy Chin. “Io sono sempre stata molto felice e molto spensierata perché i miei non mi hanno mai fatto pesare il loro divorzio. – ha esordito la ragazza – Ero molto felice, solo che ho iniziato ad accumulare qualcosa come risentimento, tipo abbandono, perché quando una persona se ne va tu pensi sia per te. Su questo ho lavorato tanto, ho sempre avuto un carattere fortissimo io, ero molto aggressiva… ma è un problema che si è riscontrato con la mia famiglia, perché con i miei amici non ho mai avuto questo tipo di problema.”

Anita Olivieri, il rapporto con la mamma e gli scontri col nuovo compagno di lei

Anita Olivieri ha spiegato che i rapporti con sua madre non sono stati sempre idilliaci, anche a causa del suo nuovo compagno: “Con mia madre ad un certo punto non riuscivo ad avere più un rapporto, perché litigavamo spesso. – ha spiegato la gieffina – Noi però siamo sempre stati una famiglia unitissima… a me fa stare male che lei si sia accontentata, per questa cosa sono stata male tantissimo, soprattutto perché lei stava con questo compagno che per me voleva sostituire mio padre”, e per questo, ha aggiunto Anita, con lui ci sono stati forti attriti. “Non ha creato rapporto con noi, con me e mio fratello“, ha infine concluso.

