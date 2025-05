Originaria di Sora, in provincia di Frosinone, Anna Tatangelo è molto legata alle sue origini e lo è anche nei confronti della sua famiglia e in particolar modo della mamma, scomparsa alcuni anni fa. La morte della mamma di Anna Tatangelo, per via di una malattia, ha portato un grandissimo dolore nella vita della cantante sorana, che ha dovuto fare i conti con una sofferenza enorme che ha superato solamente grazie all’amore del figlio Andrea e della musica. I genitori di Anna Tatangelo sono stati, nel bene e nel male, punti di riferimento per lei. La mamma, Palmira, era come una sorella, una migliore amica, tanto che la malattia della donna ha completamente stravolto la vita della cantante, che si è trovata a fare i conti con un dolore immenso, mai provato prima.

Anna Tatangelo, chi è: dalla Ciociaria a Sanremo/ La vittoria all'Ariston a soli 16 anni

Con il papà Dante, invece, i rapporti sono altalenanti. Lo sono sempre stati e lo sono a maggior ragione adesso, che lui si è rifatto una vita. Un dolore ulteriore per Anna Tatangelo, che ha scelto di dedicargli una canzone: Egoista. Nonostante comprenda le sue motivazioni, di certo ad Anna non ha fatto piacere sapere che il padre abbia già una nuova donna.

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo?/ Appassionato di calcio!

Genitori di Anna Tatangelo, chi sono Palmira e Dante: “Certe cose non si scordano”

Più volte Anna Tatangelo si è trovata ad affrontare un tema delicato come quello della sua famiglia e in particolar modo dei rapporti che aveva con il papà Dante. I genitori di Anna Tatangelo, infatti, non andavano d’accordissimo. Lei ha raccontato a Vanity Fair: “Il modo in cui si comportava con mia madre mi ha segnata tanto”. Per questo, la cantante ha raccontato di essere cresciuta in una famiglia “patriarcale” che ha segnato molto il suo essere donna e molto responsabile già da bambina.

Gigi D'Alessio, ex compagno di Anna Tatangelo: "Non mi ha mai difesa"/ "Ho sofferto"

Proprio il padre, nonostante i suoi comportamenti non piacevoli con la moglie, Palmira, è stata una figura importante nella vita di Anna Tatangelo che ha spiegato che proprio lui l’ha indirizzata al mondo della musica. Oggi, parlando del papà, Anna racconta che è “uno degli uomini più importanti della mia vita: gli voglio un sacco di bene, anche se certe cose me le porterò dietro per sempre”. Certe ferite, dunque, non si rimargineranno mai per sempre ma nonostante ciò la Tatangelo lo ha perdonato ed è andata avanti.