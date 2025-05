Chi sono i genitori di Antonia Nocca? La cantante esplosa durante Amici 24, arrivata a un passo dalla vittoria della categoria canto (poi vinta da Trigno) non ha mai fatto mistero dell’importanza che i suoi genitori hanno avuto nella sua giovane carriera da cantante. Una passione, quella per la musica, condivisa con il suo papà, con il quale spesso cantava nella sua cameretta. Lo stesso papà che ha fatto anche da critico musicale o da amico quando lei ne chiedeva consiglio.

È stato proprio lui a dedicare una bellissima lettera alla figlia Antonia poco prima della finale di Amici 24. “Per me, mamma e Lorenza essere stati testimoni della tua crescita è stato un dono incredibile.” ha ammesso l’uomo, commosso, prima di ricordare i primi passi di Antonia nella musica: “Eri piccolissima quando hai iniziato a cantare, lo facevi con tanta gioia e cantavi per noi ogni volta che te lo chiedevamo. E se inizialmente sembravi timida, appena partiva la musica ti trasformavi e entravi in un mondo tutto tuo.”

I genitori di Antonia Nocca di Amici 24 e la preoccupazione per la carriera della figlia

Antonia Nocca ha trovato nella musica la sua valvola di sfogo, come suo padre ha poi sottolineato nella sua toccante lettera, alla fine della quale ha anche espresso tutte le sue preoccupazioni per il fatto che la figlia voglia vivere di musica. “Crescendo, con la musica riuscivi ad esprimere tutto quello che sentivi: la felicità, la tristezza, la rabbia, ed erano proprio quelli i momenti in cui mi volevi vicino come pubblico, come critico, come complice. – ha scritto, per poi concludere – In quanto padre ho sempre avuto paura nel pensare per te un futuro fatto di musica, ma il tuo talento e la tua determinazione ci hanno travolto, cancellando ogni paura e facendoci sentire parte di questo viaggio.” ha concluso.