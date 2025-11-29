Genitori di Benedetta Porcaroli, chi sono: Barbara e Fabrizio si sono separati quando la figlia aveva solo 9 anni ma hanno uno splendido rapporto

Tra le certezze di Benedetta Porcaroli ci sono i suoi splendidi genitori, Barbara e Fabrizio, separati da quando lei era piccolissima. Nonostante questo l’attrice ha sempre potuto contare sul sostegno e sul supporto di mamma e papà, anche se la loro storia d’amore era ormai terminata.

L’uomo, che di professione fa l’avvocato, in realtà ha cambiato tanti lavori: è stato anche insegnante e molto altro. “Sono molto geloso di lei, non solo di Benedetta in realtà, ma anche di Guglielmo, l’altro mio figlio che ha appena compiuto 18 anni. Perché la mia non è una gelosia legata al possesso, ma al disagio di non poter stare sempre con loro, specie dopo la separazione con la madre” ha raccontato il papà di Benedetta Porcaroli in un’intervista con “Repubblica”.

Chi sono i genitori di Benedetta Porcaroli: “Ottimo rapporto”

I genitori di Benedetta Porcaroli si sono separati quando lei aveva solo 9 anni. Nonostante ciò i due restano molto legati per il bene dei figli, come raccontato da Fabrizio Porcaroli a “Repubblica”: “La nostra famiglia è quella che si dice allargata. Abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo molto bene”. Proprio grazie al bel rapporto tra i genitori, Benedetta ha potuto contare sul loro amore e sostegno in un clima sereno, nonostante l’addio.

Proprio il papà di Benedetta ha poi raccontato, nella stessa intervista, come è cominciata la sua carriera nel mondo dello spettacolo. I due erano a vedere una partita di calcio del fratello Guglielmo quando la mamma di un suo compagno si è avvicinata e notata la sua bellezza, le ha proposto un provino. La signora era infatti un’agente del mondo dello spettacolo.

Proprio nella carriera nel mondo del cinema, Benedetta Porcaroli ha sempre avuto il forte supporto dei genitori, di papà Fabrizio ma anche di mamma Barbara. E, a proposito della mamma, il loro rapporto è saldo e splendido. Qualche anno fa, in occasione del suo compleanno, Benedetta ha scritto: “Auguri mamma. Ci siamo divertite fin dal primo giorno insieme”.

