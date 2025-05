Si chiamano Rosaria Salierno ed Ettore Guaccero i genitori di Bianca Guaccero, che l’hanno sostenuta nel corso della sua carriera e soprattutto agli inizi, quando da giovanissima ha deciso di lasciare la Puglia per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. “Sono stati fondamentali, hanno sopperito alla mia timidezza. Mia mamma mi ha sempre spinta a crederci. Io non avevo tanta fiducia in me stessa, ero divertita, attratta. Non ero sicura di me, non sono stata “panterona” ha raccontato l’attrice e conduttrice a Verissimo.

Proprio da mamma Rosaria, nella stessa intervista, Bianca ha ricevuto questo messaggio ricco di amore e orgoglio: “Abbiamo riso, pianto, ci siamo divertite insieme. E ti ho dato anche qualche buon consiglio. E mi auguro tu possa essere soddisfatta di te e del tuo futuro, te lo meriti. Sei speciale, completa, professionale, molto spiritosa… Un po’ hai preso da me. Ti auguro tutto il bene possibile ma sopratutto ti auguro di essere felice“. Una felicità che ora Bianca sembra aver trovato, anche per merito dei suoi genitori che l’hanno sempre spinta a credere in se stessa.

Genitori di Bianca Guaccero, chi sono Rosaria ed Ettore: “Ho temuto di perdere papà”

I genitori di Bianca Guaccero, Rosaria ed Ettore, sono stati fondamentali nella sua vita. Un rapporto unico con la mamma ma anche con il papà per la splendida attrice e presentatrice tv. “A loro devo tutto. Mamma mi ha seguita in ogni dove fino a quando non ho fatto 18 anni. E spesso lasciavamo a casa mio papà e mio fratello che se la cavavano da soli” ha rivelato a “Verissimo” Bianca Guaccero. Parlando di papà Ettore, la conduttrice ha rivelato: “Negli ultimi anni papà è stato male. Per me sono stati anni di crescita: quando i genitori non stanno bene, sei chiamato a crescere. È stata una delle esperienze più difficili della mia vita ma mi ha restituito la forza e il coraggio”.