Nato a Medicina da Nello e Ornella, Bruno Barbieri è diventato chef nonostante suo padre non fosse d’accordo. L’uomo si è trasferito in Spagna per lavoro quando il figlio era ancora molto piccolo e lui è cresciuto con la mamma e con i nonni, che vivevano in campagna. La sua infanzia, infatti, è stata legata profondamente alla terra, ai suoi ritmi e alle stagioni, come racconta proprio lui. La famiglia era abituata a non comprare nulla: tutti veniva prodotto e coltivato in casa, dal pane al formaggio fino alla carne. E spinto proprio da mamma Ornella e nonna Mina, detta Mimì, Bruno Barbieri si è appassionato alla cucina.

Bruno Barbieri, però, è appassionato anche di moda, sempre molto attento al suo stile e ai suoi outfit accurati. Questo perché la mamma lavorava nel settore tessile ed è stata proprio lei a trasferire al figlio questa passione. Bruno Barbieri è sempre stato molto legato alla mamma, come dimostra anche una dedica di qualche anno fa sui social: “Passano gli anni ma come te non c’è nessuno, sei sempre la più bella!”. Parlando qualche anno fa al Corriere della Sera, ha raccontato: “Ho sviluppato il gusto per la moda grazie a mamma, lo si vede nei miei look che sono diventati un marchio nei miei programmi: mi diverto, mi piace giocare, è il mio modo di essere”.

Genitori di Bruno Barbieri: un rapporto complicato con il papà

Bruno Barbieri ha vissuto la sua infanzia e adolescenza senza il papà, che viveva in Spagna. Come rivelato da Bruno, l’uomo era “tutto di un pezzo, di altri tempi”. Per questa ragione non è stato semplice creare un rapporto con lui: “Abbiamo sempre avuto visioni all’opposto” ha spiegato lo chef, che inoltre ha raccontato che il papà voleva che facesse l’ingegnere mentre lui ha deciso di fare il cuoco. Nonostante ciò, alla fine i rapporti tra i due sono migliorati e l’uomo, Nello Barbieri, è stato orgoglioso del figlio.