Genitori di Domenico D'Alterio del Grande Fratello: dolore per la morte della mamma Paola: "Persona più importante mia vita"

Nel giro di poche settimane nel bene e nel male tra i protagonisti assoluti di questo Grande Fratello c’è sicuramente Domenico D’Alterio, insieme a pochi altri. L’uomo di origini napoletane con una compagna ed una figlia entrando nella Casa ha subito stretto una forte amicizia con un’altra coinquilina, Benedetta Stocchi. I due sostengono di essere amici ma la fidanzata di Domenico, Valentina, è convinta che tra di loro ci sia ben altro e che entrambi abbiano una cotta l’uno per l’altra.

Per questo motivo cresce la curiosità sul concorrente e sulla sua vita e su chi sono i genitori di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. L’uomo ha sempre speso bellissime parole per suo papà e la sua mamma venuta a mancare anni fa: “Siamo 3 figli, io ho fatto tanti lavori; ho iniziato dal fare il fruttivendolo, ma ho cambiato diversi mestieri. Se ho avuto un’infanzia difficile? Non proprio, ma sono stati bravi i miei genitori che mi hanno sempre protetto”

Paola, chi era e com’è morta la mamma di Domenico D’Alterio del Grande Fratello: “Persona più importante della mia vita”

Del dolore per la morte della mamma Paola, Domenico D’Alterio al Grande Fratello si è più volte confidato parlando con gli altri inquilini. La donna è scomparsa prematuramente a causa di una lunga malattia lasciando un vuoto incolmabile. Il gieffino negli anni scorsi ha sempre ricordato la madre anche attraverso i social. E proprio nelle scorse ore la sorella Emanuela ha condiviso un post di Domenico in cui esprimeva tutto il suo dolore per la morte della mamma ricordi di vita quotidiana con i sorrisi e le litigate: “Darei di tutto per tornare indietro e rivivere tutto questo. Tu sei e sarai la persona più importante della mia vita.” Non si hanno molte informazioni su chi è e com’è morta la mamma di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. La donna si è ammalata poco prima che venisse alla luce la sua nipotina, che si chiama Paola in suo onore.

