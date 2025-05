I genitori sono un punto fermo nella vita di chiunque, sia dal punto di vista del percorso di crescita che per i sogni che spesso condiscono l’ascesa professionale; un aspetto che vale anche per una delle conduttrici più stimate e seguite della tv italiana, Elisa Isoardi. La sua storia familiare è in realtà difficile, segnata dalla separazione dei genitori quando lei aveva solo 3 anni e da un rapporto con il padre particolarmente carente nelle fasi cruciali della sua vita, poi recuperato in una fase più matura. Lei infatti, a differenza di suo fratello, scelse di rimanere con la mamma – Irma – ed è proprio grazie a lei che ha costruito la sua splendida vita e carriera, scandita da principi e valori sani.

“Una grande mamma ma soprattutto una grande donna”, queste le parole di Elisa Isoardi – parlando dei genitori – nel descrivere il supporto ricevuto nel suo percorso di crescita. La conduttrice ha in particolare sottolineato il concetto di complicità, come tra l’altro si evince da un’intervista recente rilasciata a Libero dove ha dichiarato: “Mi comprende in tutto, è bello sentirsi capiti”. Una sintonia totale su temi anche rilevanti come la scelta, per il momento, di non affacciarsi all’esperienza della maternità.

Elisa Isoardi, l’amore per i genitori in due momenti di vita diversi: “Con papà rapporto legato alla fede…”

Come anticipato a proposito dei genitori di Elisa Isoardi, carente è stato il rapporto con il papà; complice la separazione in tenera età. In un’intervista del passato ha però spiegato come con il tempo, arrivata alla maturazione, sia riuscita a ricostruire il rapporto con il genitore. La chiave è stata in particolare la fede, un percorso comune che ha permesso ad entrambi di recuperare una parte del terreno perduto tra infanzia e adolescenza.

“Il nostro rapporto è legato alla fede, siamo entrambi molto credenti…”, questa la confessione di Elisa Isoardi in un’intervista di alcuni anni fa a Domenica In. La religione è stata dunque il terreno fertile per ritrovare il papà e superare quelle assenze scaturite dalla separazione dei genitori avvenuta quando aveva appena 3 anni.

