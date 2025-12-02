Genitori di Fabio Fognini, chi sono Fulvio e Silvana: da quando il foglio era appena un bambino hanno fatto numerosi sacrifici per la sua carriera

Dietro a un grande campione c’è quasi sempre una grande famiglia e così è stato per Fabio Fognini, che ha potuto contare sempre sull’amore e sul support dei suoi genitori, Fulvio e Silvana. Spesso sugli spalti per seguirlo o vicino a lui in occasione dei momenti difficili, come l’intervento alle caviglie nel 2020, i genitori di Fabio Fognini sono stati un supporto importante per il campione di tennis, che ha potuto contare sempre sul loro sostegno. Ma chi sono e cosa hanno fatto a loro volta nella vita? Il papà di Fognini ha dedicato, così come il figlio, la sua vita al tennis: è stato infatti proprio Fulvio a spingere suo figlio a giocare, accompagnandolo agli allenamenti e facendolo appassionare a questo sport.

Fabio Fognini e l’infortunio che poteva chiudere la carriera: cosa è successo?/ Nel 2020 l'intervento

Proprio il papà di Fabio Fognini lo accompagnava all’Amatori Tennis Armesi, circolo locale di Arma di Taggia, dove la famiglia viveva. Al di là della sua passione per il tennis, il papà di Fabio Fognini gestiva un negozio di ferramenta dove probabilmente da bambino Fabio avrà pensato di lavorare: il destino ha invece scritto un’altra splendida storia per lui, regalandogli una carriera ricca di grandi successi e soddisfazioni.

Chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e i figli/ "Io e lui ci capiamo con uno sguardo"

Genitori di Fabio Fognini, chi sono Fulvio e Silvana: i sacrifici per la sua carriera

Una famiglia umile, dunque, quella dei genitori di Fabio Fognini, che hanno però investito nella formazione del figlio permettendogli di allenarsi con i migliori. Come raccontato in passato dal papà, circa 200.000 euro sono stati destinati nel corso degli anni alla formazione tennistica di Fabio, che ha ripagato economicamente e non soltanto i suoi genitori. Passando a mamma Silvana, Fabio ha sempre parlato di lei come il suo supporto, la sua spalla, la persona che è sempre rimasta al suo fianco, come in seguito all’intervento del 2020 dopo il quale Fognini pensava di dover smettere. Una famiglia molto unita, dunque, e due genitori che Fabio Fognini ringrazia quotidianamente per i sacrifici fatti che gli hanno permesso di realizzare i suoi sogni.