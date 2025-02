Fabrizio Corona, personaggio controverso e molto discusso, ha avuto un papà conosciuto e molto attivo nel mondo del giornalismo. I genitori di Fabrizio Corona sono infatti Gabriella Previtera e Vittorio Corona, che fu capocronista del quotidiano La Sicilia. Originario di Aci Castello, in provincia di Catania, Vittorio Corona si è trasferito a Milano e nel 1973 cominciò a lavorare a Novella 2000, dove divenne caporedattore.

Dopo essere tornato in Sicilia, entrò in Rai nel 1983, curando dei mensili di moda e spettacolo. A lungo Vittorio Corona ha lavorato anche a Fininvest, diventando infine vicedirettore de La Voce, testata fondata da Indro Montanelli. Il papà di Fabrizio Corona è morto all’età di 59 anni nel 2007, dopo una lunga malattia. Con Gabriella Previtera, Vittorio ha avuto tre figli, tra i quali appunto Fabrizio Corona.

Raccontando dei suoi genitori a “Belve”, Fabrizio Corona ha rivelato che il papà Vittorio era un uomo di sani principi. “Era incorruttibile, è l’esempio del vero giornalismo, di ciò che è giusto” ha raccontato Corona, spiegando che lui, al contrario del papà, ha fatto tanti errori nel corso della sua vita. Vittorio e Fabrizio Corona hanno lavorato insieme per un certo periodo di tempo. Nel 2007, quando Vittorio Corona è morto, Fabrizio era all’apice del successo: come ricordato proprio dal re dei paparazzi, il tumore lo ha strappato alla vita in soli tre anni e mezzo.

Genitori di Fabrizio Corona, chi sono. La mamma: “Conosco bene mio figlio”

I genitori di Fabrizio Corona hanno avuto un bel rapporto con il figlio. Il papà Vittorio è stato descritto dal re dei paparazzi come il suo idolo, mentre la mamma Gabriella è sempre rimasta al suo fianco anche durante i suoi guai giudiziari. “Solo io conosco mio figlio, sono l’unica al mondo. Solo io conosco quella parte molto bella di lui che ha offuscato la sua parte diabolica” ha rivelato qualche tempo fa Gabriella, la mamma di Fabrizio Corona.

