Chi sono i genitori di Floriana Secondi: abbandonata da bambina e mandata in collegio, anche oggi i rapporti sono molto freddi

La vita di Floriana Secondi non è mai stata semplice. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi ospite a Verissimo, in passato ha dovuto fare i conti con una serie di traumi che ne hanno segnato l’esistenza. I genitori di Floriana Secondi, per via di alcuni problemi, hanno deciso di mandarla in collegio da piccolissima: la mamma, infatti, era immischiata in giri di prostituzione ed era dipendente dalla droga. Problemi che Floriana ha scoperto solamente molto più avanti.

Genitori Mattia Furlani, chi sono Marcello Furlani e Khaty Seck/ Entrambi hanno un passato nello sport

Proprio per via di questi problemi, da bambina Floriana è stata mandata in collegio, dove spesso si è trovata a dover proteggere e consolare gli altri bambini, sviluppando così un forte istinto materno che ha poi riversato su Domiziano, il suo ragazzo. Un’infanzia segnata dunque dall’addio prematuro ai genitori, ma anche dalle giornate passate in collegio, tra le sofferenze sue e degli altri.

Chi è il fratello di Floriana Secondi: "Ho scoperto di lui da poco"/ "Ci somigliamo"

Genitori di Floriana Secondi, chi sono: “Mi hanno abbandonato ma…”

Dopo essere uscita dal collegio, Floriana Secondi ha lavorato come barista e ancora cameriera, animatrice di villaggi turistici e molto altro, fino ad arrivare al 2003, quando ha preso parte al Grande Fratello, che le ha cambiato la vita. Proprio in quell’occasione, Floriana ha avuto modo di parlare anche dei genitori e in particolar modo della mamma, svelando la sua sofferenza. Nel 2020, l’ex Grande Fratello ha raccontato: “Lei mi ha abbandonato ma io continuo a chiamarla, ci provo. Ma lei spesso non mi risponde. Forse è una cosa che è nata così e morirà così”.

Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito a Varese/ "Mio padre è morto per salvarmi"

“Non abbiamo mai vissuto insieme, non ha mai sentito la necessità di darmi un abbraccio. Ma nonostante ciò è la mamma, io sono credente e credo che il padre e la madre vadano onorati” ha aggiunto ancora la Secondi in quell’occasione. Non è chiaro, invece, quali siano i rapporti di Floriana con il padre, del quale sappiamo poco: dopo la separazione, infatti, i genitori decisero insieme di mandare la bambina in collegio.