Chi sono i genitori di Francesca Carrara del Grande Fratello: il padre morto e il difficile rapporto con la madre. Il racconto choc della gieffina

Francesca Carrara è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 con le storie personali più complesse e toccanti. La gieffina si è molto raccontata in queste settimane nella Casa di Canale 5, svelando anche un rapporto complicato e delicato con i suoi genitori. Suo padre è morto da tempo, ma Francesca ha rivelato che anche la sua mamma ha rischiato di morire. Quello tra i suoi genitori è stato però un rapporto malato: Francesca ha raccontato di un padre violento, che sua madre non riusciva però a lasciare, anche quando lui è arrivato a tradirla con un’altra donna.

“La violenza sulle donne distrugge tutto, non ti fa più capire nulla, le donne vengono annientate. Lei aveva gli occhi spenti, non c’era più.”, ha raccontato la gieffina ai compagni durante una chiacchierata. E se il rapporto con suo padre non c’era, quello con sua madre è stato tutto da ricostruire negli anni successivi.

Chi sono i genitori di Francesca Carrara del Grande Fratello: il rapporto con la madre dopo la morte del padre

Francesca Carrara ha parlato di una conseguente assenza della mamma nella sua vita, che lei è riuscita con lavoro e grande difficoltà a superare: “Lei mi ha chiesto scusa un sacco di volte perché lei non c’è stata al mio matrimonio, perché ho partorito da sola. – ha svelato al GF, aggiungendo che – È stata brava, perché io non le aprivo neanche la porta di casa… quando poi l’ho perdonata, e ci ho messo un po’, mi sono tolta un peso enorme.” Oggi la situazione è totalmente cambiata: “Oggi abbiamo un rapporto bellissimo, quindi penso che nella vita bisogna imparare a perdonare le persone. Oggi lavoriamo insieme, lei cucina per tutti… È stata brava perché ha recuperato il rapporto con tutti, anche coi miei fratelli, e ha fatto uno sforzo enorme”, ha concluso.