Francesca Michielin è reduce dal suo terzo Sanremo 2025. Nonostante sia giovanissima sono già tanti i successi che la cantante ha messo in cassaforte, anche e soprattutto grazie all’apporto dei suoi genitori che le hanno permesso di studiare musica ma anche di prendere parte a X Factor, che ha vinto quando aveva appena 16 anni. Francesca Michielin, grazie al loro supporto, è riuscita a dedicarsi alla sua passione più grande, riuscendo ad avanzare nel suo percorso artistico nella maniera migliore. Ma chi sono i genitori di Francesca Michielin?

Si tratta di Tiziano Michielin e Vanna Moro, che non hanno niente a che fare con il mondo della musica. La passione, infatti, è nata spontaneamente in Francesca, loro figlia. Tiziano, infatti, lavora in una piccola impresa locale mentre Vanna fa la ragioniera. Entrambi vivono ancora nel loro comune di origine, Bassano del Grappa, al quale anche Francesca è molto legata così come i suoi genitori. La cantante non parla spesso della mamma e del papà ma sappiamo che comunque il loro rapporto è ottimo e che entrambi sono molto felici dal percorso che Francesca Michielin ha fatto, fin da molto piccola, fino ad arrivare a traguardi importanti.

Genitori di Francesca Michielin, chi sono Tiziano e Vanna: “Felici di lei”

I genitori di Francesca Michielin, dopo il suo diploma al Conservatorio hanno dichiarato a Il Gazzettino: “È il nostro orgoglio e siamo felici di lei”. Il loro è un rapporto splendido che prosegue nonostante lei sia da anni ormai fuori da casa. Loro le sono rimasti accanto anche quando il successo è arrivato, proteggendola in maniera importante: “Io non ho avuto un’adolescenza e ho dovuto fare i conti molto presto con le mie fragilità. La fortuna è stata che mia madre, appena finito X Factor, mi ha mandata da un terapeuta per non farmi schiacciare da questa cosa enorme che mi stava succedendo” ha raccontato Francesca Michielin a “Grazia”. La vittoria nel talent è arrivata quando aveva solamente 16 anni ma fortunatamente, grazie al supporto dei genitori, tutto ciò non l’ha schiacciata.