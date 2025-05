Pur di seguire il suo sogno di diventare un grande ballerino, Francesco Fasano ha fatto una scelta molto complicata: quella di lasciare la sua famiglia a soli 14 anni per trasferirsi in un altro paese. Eppure, in questo percorso difficile, il ballerino di Amici 24 ha avuto sempre il supporto dei suoi genitori, oltre che di suo fratello Vito. Sono stati proprio la mamma e il papà ad accompagnarlo a Basilea, dove avrebbe poi iniziato gli studi in una rinomata accademia di danza.

Francesco Fasano ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, tanto da definirli: “La mia squadra fantastica” durante un toccante momenti vissuto nella scuola di Amici 24 prima della finale. È in quell’occasione che il ballerino ha sottolineato quanto la sua famiglia sia stata e sia importante per lui e per il suo percorso di vita e professionale.

Il toccante gesto dei genitori di Francesco Fasano ad Amici 24: la lettera della mamma

D’altronde, anche la mamma di Francesco ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per il figlio con una lettera, che il ballerino ha potuto ascoltare poco prima della finale del talent di Canale 5. “Ciao amore mio, ci sono storie che sembrano uscite da un libro e la tua è una di queste. – ha esordito la donna nella missiva, alla quale è seguito l’arrivo in studio della famiglia al completo – Avevi solo quattro anni quando, dopo il primo inverno di corso di nuoto, ci hai chiesto di voler andare a scuola di danza. Da quel momento è come se tu avessi trovato il tuo mondo, il tuo linguaggio nel mondo.” E anche se a questa scoperta è conseguito un allontanamento dalla famiglia dell’allora neppure adolescente Francesco, e un percorso non privo di ostacoli e difficoltà, mamma e papà del 24enne si sono detti fieri e felicissimi degli importanti traguardi finora raggiunti.