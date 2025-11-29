Chi sono i genitori di Gemma Galgani: il legame indissolubile con la mamma Rosina e la malattia della sorella Silvana.

Chi sono i genitori di Gemma Galgani? La dama torinese ha alle spalle una storia familiare importante, e più volte nel corso degli anni ha lasciato intravedere il forte dolore per la perdita di mamma e papà, in particolare per la madre Rosina. Tempo fa a Verissimo l’aveva ricordata con parole dolcissime: “Da lei ho preso il coraggio che mi ha aiutato ad affrontare tante situazioni“.

Ospite da Silvia Toffanin, Gemma Galgani non ha solo confessato i retroscena di Uomini e Donne ma ha anche svelato alcuni dei dolori più grandi della sua vita. Ancora oggi ha le lacrime agli occhi quando pensa a mamma Rosina: “Mia mamma mi ha lasciato un’eredità importantissima, tutto quello che sono è grazie a lei“, aveva spiegato, “Mi commuovo perché non c’è mai un tempo un giusto per perdere una madre, nemmeno alla mia età si può dimenticare il dolore provato. Chissà cosa direbbe di me oggi? Lei ha affrontato la sua malattia con grande coraggio“.

Gemma Galgani sulla sorella Silvana: “Lotta contro una grave malattia“

Gemma Galgani aveva raccontato a Silvia Toffanin della malattia di sua sorella Silvana, la quale quando era solo una bambina aveva ricevuto una brutta diagnosi: “Mi ha cresciuta mia sorella Anna, poi c’è Silvana che lotta contro una malattia molto seria“, ha detto Gemma, che poi aveva rassicurato il pubblico sul presente: “Sta bene ma noi abbiamo una storia molto dolorosa, era piccolina quando le è stato diagnosticato un male incurabile. Resta ancora lì ci facciamo compagnia. Quando aveva sette anni mamma è uscita con lei per farle una visita ed è stata ricoverata tre anni e ancora oggi sfida la vita sempre. È una grande donna“. Ebbene sì, la mamma di Gemma Galgani di Uomini e Donne è stata una figura fondamentale, che ha guidato le tre figlie nel modo migliore finchè ha potuto.

Oggi Gemma rimane la dama per eccellenza del programma di Maria De Filippi, sempre pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore della sua vita. Purtroppo, però, le sue storie non finiscono mai nel migliore dei modi, anche se la donna non smette mai di provarci e di credere in un futuro rose e fiori.