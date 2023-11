Genitori di Giselda Torresan, chi sono?/ “Mamma e papà hanno 16 anni di differenza. Lui è severo, lei…”

Chi sono i genitori di Giselda Torresan? Sorpresa in arrivo al Grande Fratello 2023

Se all’inizio della sua avventura al Grande Fratello 2023 Giselda Torresan si è fatta conoscere per la sua allegria, oltre che per il suo amore per la montagna, negli ultimi tempi la concorrente sta mostrando un aspetto di se ben diverso. Negli ultimi giorni Giselda si è spesso lasciata andare allo sconforto, ammettendo, tra un fiume di lacrime, di sentirsi inutile. È probabilmente anche in virtù di questo momento di sconforto che la produzione abbia deciso questa sera di farle vivere un momento di gioia attraverso una sorpresa dall’esterno. In Casa potrebbe infatti arrivarle un messaggio dai suoi genitori.

Di suo padre e sua madre Giselda ha spesso parlato nella Casa del Grande Fratello ad alcuni compagni d’avventura. Tra le confidenze fatte ricordiamo: “Mio papà è sempre stato uno severo. La figlia che ha 30 anni sempre in giro per la montagna non vuole farsi una famiglia… dopo abbiamo risolto.”

Giselda Torresan, il rapporto con i genitori e la malga

Nel corso di questa chiacchierata con Rosy Chin, Giselda ha poi aggiunto: “Quando ha iniziato a vedere che ero sui giornali ha iniziato a credere in me e nelle mie passioni. Non era tanto felice fino a qualche tempo fa. I miei genitori hanno 16 anni di differenza e si sentono…”. Giselda vive insieme ai suoi genitori sul Monte Grappa, località che spesso la concorrente ha citato nel corso della sua avventura al Grande Fratello, sottolineandone le bellezze. Insieme si occupano di una malga, che occupa la loro giornata tra le varie mansioni.

