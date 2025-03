Guenda Goria è nata dall’amore tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, poi tramontato a causa dei numerosi tradimenti da parte del giornalista sportivo, che a suo dire non sarebbero stati mai provati. Al di là di quelle che siano le cause che hanno portato alla rottura dei due, possiamo dire che Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria hanno vissuto un amore importante che ha visto la nascita di due figli: Gian Amedeo e Guenda. Guenda, in una vecchia intervista, ha raccontato di essersi sempre sentita “genitore dei genitori”, questo perché per via della loro rottura i due hanno spesso litigato e dunque lei in un certo senso si è sentita responsabile fin da bambina nei loro confronti.

Guenda, comunque, ha un rapporto splendido con i suoi genitori, che le sono sempre stati vicini nei momenti importanti. In particolare dopo la nascita di Noah, il primo figlio di Guenda Goria avuto dal marito Mirko Gancitano, la famiglia le è stata vicino e la mamma, Maria Teresa Ruta, ha rinviato anche il suo matrimonio per passare più tempo con la figlia e con il suo bebè. I genitori di Guenda Goria, comunque, hanno anche commesso degli errori con lei e in particolare modo lo hanno fatto quando le hanno nascosto la loro separazione. A raccontarlo è stata proprio lei, che fortunatamente oggi da adulta e donna qual è, ha compreso le loro motivazioni.

Genitori di Guenda Goria, chi sono Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: “Quando si sono separati…”

Guenda Goria a Storie Italiane ha spiegato di essersi molto arrabbiata dopo la separazione dei suoi genitori perché i due non le hanno detto esplicitamente quale fosse stata la loro decisione. “Per non farmi soffrire mi avevano nascosto il fatto che si fossero separati” ha raccontato Guenda, che lo ha capito solamente perché ha visto il papà Amedeo essere sempre meno presente con loro e in casa. Quel momento negativo, comunque, è stato superato grazie all’amore: entrambi hanno uno splendido rapporto con i due figli, che con intelligenza e buonsenso li hanno perdonati.