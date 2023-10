Genitori di Heidi Baci, chi sono/ Incontro al Grande Fratello per un confronto con Varrese? L’appello

Chi sono i genitori di Heidi Baci, concorrente del Grande Fratello 2023

Sorpresa in arrivo nella Casa del Grande Fratello 2023 per Heidi Baci. Per l’affascinante concorrente la puntata del 16 ottobre sarà impreziosita da un abbraccio, virtuale o fisico, di una persona a lei molto cara. Potrebbero essere i suoi genitori, sua mamma o suo padre, ad averle scritto un messaggio e a fare il loro ingresso nella Casa per rivedere la loro bambina. In varie occasioni, d’altronde, Heidi li ha citati durante questa avventura televisiva, parlando di un rapporto molto forte e presente tra loro.

Heidi è di origine albanese e dei suoi genitori ha raccontato: “sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà.” Sua mamma è invece con lei molto complice e presente.

Heidi Baci, i genitori al Grande Fratello 2023 per un confronto con Massimiliano Varrese?

Proprio in virtù di questo rapporto forte e presente, i genitori di Heidi potrebbero questa sera fare il loro ingresso nella Casa per lanciare un appello alla figlia: frenare con Massimiliano Varrese. Pochi giorni fa, dopo le dichiarazioni di Heidi sull’interesse che realmente proverebbe per l’attore, è arrivata un’indiscrezione secondo la quale la famiglia non sarebbe felice di questa storia. In una presunta chat, i genitori avrebbero dichiarato: “In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso.” Che sia dunque in arrivo l’ingresso del papà proprio per chiarire tale questione?

