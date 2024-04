Genitori di Ilenia Pastorelli, chi sono?/ “Separati da molti anni. Il nostro rapporto? È civile ma…”

Ilenia Pastorelli, chi sono i suoi genitori? Papà Luigi e la separazione con la mamma quando…

Ilenia Pastorelli è la protagonista di una delle interviste della nuova puntata di Belve. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, l’attrice toccherà anche argomenti riguardanti la sua vita privata e, probabilmente, parlerà del rapporto con i suoi genitori. Un tema che, in passato, ha difficilmente toccato nel corso delle interviste che l’hanno vista protagonista, ma che potrebbe analizzare proprio nella trasmissione di Rai Due.

Non conosciamo il nome della mamma di Ilenia Pastorelli, tuttavia è noto quello del padre: Luigi. L’attrice, anni fa, ha rivelato che i suoi genitori si sono separati quando era piccola, aveva 12 anni, spiegando poi di aver lasciato casa a 18 anni per rincorrere il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Ilenia Pastorelli e il rapporto con i genitori: “È civile”

Stando a quanto riporta Fanpage, Ilenia Pastorelli avrebbe definito il rapporto con i suoi genitori “civile”, mentre è molto legata a sua sorella Giulia, 19 enne. “Non ha avuto molti amici a causa del lavoro del padre che l’ha portata a cambiare spesso scuola da bambina”, riporta ancora la fonte, rifacendosi al periodo in cui l’attrice affrontava la sua esperienza al Grande Fratello.

In un’intervista a Vanity Fair, Ilenia Pastorelli, a proposito del Grande Fratello, rivelò di aver vissuto momenti difficili dopo la fine del talent. “Quando sono uscita non avevo la presunzione di entrare subito nell’ambiente. Mi sentivo a disagio in quel mondo perché sapevo di non c’entrare niente e volevo tornare alla mia vita normale. Sono stata sull’isola d’Elba per tre mesi…volevo staccare. Senza contare che, appena uscita dalla Casa, avevo diversi attacchi di panico: non riuscivo a prendere la metro, andare in giro con la macchina. Terribile.”

