Genitori di Iva Zanicchi, chi erano Zefiro ed Elsa: il papà deportato in Germania e conosciuto solo a 5 anni. Con la mamma rapporto unico

Iva Zanicchi ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia particolarmente unita e di godere a lungo dei suoi genitori, anche se la sua infanzia non è stata semplice a causa della guerra. La cantante, nata a Ligonchio, è venuta al mondo da Zefiro, classe 1911, poi scomparso nel 2004, ed Elsa, nata nel 1914 e scomparsa nel 2010. La sua famiglia era composta da quattro figli, Maria Rosa, Wiria e Antonio: Iva è la terza di quattro figli. I genitori di Iva Zanicchi hanno dovuto fare non pochi sacrifici durante la guerra. Il papà era infatti stato deportato mentre la mamma ha dovuto crescere da sola i suoi figli.

La cantante, infatti, ha conosciuto il papà quando aveva quasi cinque anni: Zefiro è stato deportato in Germania ed è rimasto in un campo di concentramento per anni. Una volta tornato, pian piano, ha stretto un legame con la figlia che non aveva avuto modo di conoscerlo: i due sono stati a lungo legatissimi e la sua scomparsa, nel 2004, ha rappresentato un duro colpo per Iva, che qualche mese fa ha ritirato la Medaglia D’Onore in memoria del padre, insignito di tale riconoscimento dal presidente della Repubblica. “Caro papà finalmente potrai riposare sereno. La medaglia al valore che ti hanno riconosciuto è scolpita nel mio cuore” ha scritto Iva nel suo messaggio.

Chi erano i genitori di Iva Zanicchi: “Per lei ho provato un amore viscerale”

Se il rapporto con il papà Zefiro era particolare, anche frutto delle sofferenze patite durante la guerra dall’uomo, con la mamma il legame è stato ricco di amore e affetto. A lungo Iva si è sentita protetta e amata da lei, ricambiando poi tutto l’amore ricevuto quando la mamma è diventata anziana. “Lei era come tutte le mamme. Nonostante l’amore viscerale che provo per mia figlia, devo dire che l’amore che ho provato per mia madre non l’ho provato per nessuno” ha raccontato la cantante. I genitori di Iva Zanicchi sono stati, dunque, un punto di riferimento per lei, in grado di donarle grande amore.