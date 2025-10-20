Ivana Castorina al Grande Fratello 2025, chi sono i genitori: un racconto toccante della concorrente sul legame con la mamma.

Le radici hanno un peso, nelle gioie e nelle difficoltà; lo dimostra il racconto di Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 che in queste battute iniziali del reality ha già avuto modo di rivelare diversi aspetti della sua storia di vita, non sempre rose e fiori. Un ruolo importante è stato svolto dai genitori, in particolare dalla mamma che a soli 15 anni ha vissuto la gravidanza. Nonostante le difficoltà – come da lei raccontato – l’ha cresciuta con amore e dedizione diventando un costante punto di riferimento per la concorrente del reality.

“E’ stata ed è ancora il mio punto di riferimento”, racconta Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 ponendo l’accento su come la mamma sia stata cruciale nel suo percorso esistenziale. Un doppio-ruolo per colmare le assenze del papà con il quale l’amore è finito poco dopo la sua nascita.

Genitori di Ivana Castorina, il racconto al Grande Fratello 2025: “Mamma mi ha dato la prima e seconda vita…”

Tra le difficoltà è incluso il percorso di transizione; non per la scelta in sé, ma per il timore di non trovare l’approvazione della mamma. Ivana Castorina ha trovato l’amore e l’accettazione senza preconcetti. “Grazie a lei ho avuto la prima e la seconda vita”, ha raccontato la concorrente del Grande Fratello 2025 soffermandosi proprio su come abbia supportato quella scelta necessari.

Ivana Castorina non ha usato le stesse parole al miele al Grande Fratello 2025, a proposito dei genitori, parlando del papà. “Nel frattempo è scomparso”, ha raccontato nel reality sottolineando come di fatto la sua assenza abbia avuto un peso specifico non solo per lei ma per l’intera famiglia. Il padre della concorrente ha infatti interrotto il suo rapporto con la madre dopo appena 3 anni dalla sua nascita; una scelta che ha inciso e che sicuramente ha accelerato il suo percorso di crescita

