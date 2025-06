Jasmin Salvati ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi 2025 da una settimana ma è già diventata una delle protagoniste di questa edizione. Pochi giorni sono bastati alla concorrente per aprirsi e raccontare aspetti anche molto privati della sua vita personale. Nel particolare, Jasmin ha parlato dei suoi genitori, svelando un’infanzia turbolenta e particolarmente sofferente.

Jasmin Salvati, scuse in diretta a Chiara Balistreri all'Isola: "Ero indisposta e nervosa"/ Lei la stronca!

La ragazza, all’età di due anni, è stata adottata da una famiglia italiana, ma le cose non sono andate subito bene. Per lungo tempo, Jasmin ha avuto rapporti complicati con i genitori adottivi, fino a quando, all’età di 14 anni, ha avuto i suoi primi contatti con la madre biologica. Conosce la donna e viene a sapere di come i suoi due fratelli siano stati adottati da un’altra famiglia italiana, scoperta che ha un impatto importante nella sua vita.

ELIMINATO ISOLA DEI FAMOSI 2025 PUNTATA 4 GIUGNO, CHI E’? DINO GIARRUSSO!/ “Sono felice”, ora Ultima Spiaggia

Chi sono i genitori di Jasmin Salvati: la naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 è stata adottata

All’Isola dei Famosi, Jasmin ha rivelato di aver tenuto nascosto ai suoi genitori adottivi di avere contatti con la madre biologica. Intanto, negli anni, i rapporti con i genitori italiani sono migliorati molto, tanto da ritenerli oggi i suoi veri genitori. “Se dovessi scegliere tra genitori adottivi e biologici, sceglierei tutta la vita i primi!”, ha dichiarato ai compagni d’avventura in Honduras, pur ammettendo che, prima dei 20 anni, non ha mai voluto svelare di essere stata adottata, mentendo ogni qualvolta qualcuno le chiedesse della sua reale provenienza di fronte alla sua carnagione scura. “Mi vergognavo, – ha spiegato Jasmin Salvati – ma per quello che ne conseguiva, non per i miei genitori”, ha specificato.