Se di Loredana Lecciso e della sua vita post successo televisivo sappiamo tutto, diversa è la questione su quelle che invece sono la sua infanzia e la sua adolescenza, periodi dei quali non abbiamo molte informazioni. La showgirl, che si è legata ormai più di vent’anni fa ad Albano, dal quale ha avuto due figli, è la gemella di Raffaella, che come lei ha avuto successo nel mondo dello spettacolo, e di Amanda, concorrente del Grande Fratello. Ma cosa sappiamo invece della loro famiglia e più in particolare dei genitori di Loredana Lecciso? Non sono molte le informazioni in merito, tanto che anche durante l’esperienza nella Casa, Amanda non ha parlato spesso dei suoi genitori, che condivide con le due sorelle più conosciute di lei, almeno prima dell’avventura al Grande Fratello.

Loredana Lecciso è sempre stata molto riservata in merito alla sua famiglia di origine e nonostante abbia preso parte, nel corso della sua lunga carriera da showgirl, a numerosi programmi e salotti televisivi, non sono molte le cose che ha raccontato sulla mamma e il papà. Sappiamo dunque davvero poche cose sui genitori di Loredana Lecciso: conosciamo però il nome del papà, Fulvio Lecciso, e sappiamo che l’uomo è sempre stato nel mondo della politica.

Genitori di Loredana Lecciso, chi sono: dai social emerge la mamma

Non sappiamo molto in merito ai genitori di Loredana Lecciso, dei quali sia la showgirl che le sue sorelle, Raffaella e Amanda, non hanno parlato spesso. Il papà Fulvio Lecciso, dalle informazioni emerse, è sempre stato impegnato nel mondo della politica. Pochissime, se non nulle, le informazioni in merito alla mamma: sappiamo però che con la donna, la showgirl ha un rapporto molto stretto, come si evince da un post social fatto proprio dalla moglie di Albano nel dicembre 2023, per fare gli auguri alla mamma per i suoi 76 anni. Dunque, anche se non parla mai di lei, in famiglia il rapporto sarebbe splendido.