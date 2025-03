Nato a Napoli nel 1951, Massimo Ranieri ha avuto la fortuna di avere due genitori speciali, Giuseppina e Umberto. I due sono sempre stati al fianco del figlio, permettendogli di inseguire il suo sogno ma allo stesso tempo anche di rimanere con i piedi per terra, senza montarsi la testa. Parlando della mamma a Domenica In, tempo fa il cantante di Napoli ha raccontato: “Il momento più emozionante della mamma, con la “m” maiuscola, è stato quando lei mentre parlava ha aperto la borsa, ha preso il fazzoletto e mi ha asciugato il sudore”.

Giuseppina, dunque, è stata una donna molto forte che è rimasta sempre al fianco del figlio, anche dopo il suo grande successo. In particolare modo ha creduto profondamente in lui, senza però smettere di vederlo come un bambino. La signora Giuseppina è morta all’età di 92 anni, rimanendo dunque a lungo al fianco del cantante napoletano, senza mai fargli mancare il suo sostegno e il suo appoggio fino al 2017, quando è andata via.

Genitori di Massimo Ranieri, chi sono Giuseppina e Umberto: un rapporto speciale

Massimo Ranieri, parlando del papà, ha raccontato che Umberto Calone ha sempre creduto nel suo talento tanto da dargli 100 lire di nascosto per permettergli di comprare il biglietto del bus e andare a studiare canto. Un incoraggiamento forte, dunque, da parte del papà. Come raccontato più volte durante le interviste in vari programmi, nei quali è stato invitato a parlare anche dei suoi cari genitori, Massimo Ranieri non ha mai nascosto il loro splendido rapporto.

Giuseppina e Umberto, infatti, gli hanno permesso di inseguire il suo sogno, quello di diventare un artista: un desiderio poi realizzato, anche grazie ai loro immensi sacrifici e a tutte le volte in cui lo hanno spronato e incoraggiato, non solamente in termini morali ma anche economici, pagandogli le lezioni di canto e molto altro. Sacrifici ripagati. Dunque, anche se non ci sono più da diverso tempo (la mamma dal 2017), i genitori di Massimo Ranieri continuano a vivere nel suo cuore.

