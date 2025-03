Myriam Sylla, nata a Palermo da una famiglia originaria della Costa d’Avorio, ha avuto due genitori che l’hanno spronata e sostenuta in ogni momento, permettendole sia di studiare che di inseguire il suo sogno, quello di diventare una pallavolista affermata. I genitori di Myriam Sylla sono arrivati in Italia per avere un futuro migliore e dopo aver vissuto a Palermo, si sono trasferiti in Lombardia, dove Myriam ha cominciato a giocare a pallavolo, appassionandosi a questo sport che l’ha portata poi sul tetto del mondo.

La mamma di Myriam Sylla è morta nel 2018: lei aveva 25 anni e ha perso un punto cardine della sua vita. “È morta tra le mie braccia. In quel momento, però, ho avuto anche grandi testimonianze d’affetto” ha raccontato la Sylla al Corriere della Sera. Dopo aver perso la mamma, la famiglia di Myriam Sylla si è trasferita a Lussemburgo. “Ci vivono mio papà, che lavora sui treni, oltre a mio fratello e a mia sorella. La famiglia mi manca” ha spiegato Myriam Sylla.

Genitori di Myriam Sylla, chi sono: arrivati in Italia dalla Costa d’Avorio

Nella famiglia di Myriam Sylla, il primo ad arrivare in Italia è stato il papà. L’uomo è approdato a Bergamo dalla Costa d’Avorio, ma ben presto si è trasferito a Palermo a causa del freddo bergamasco, che gli impediva di dormire in strada. In Sicilia ha avuto la fortuna di incontrare una coppia che lo ha preso subito a cuore, offrendogli un lavoro come domestico. Così, qualche tempo dopo, anche la moglie è arrivata in Italia ed è cominciata la loro vita di coppia.

In Italia è nata proprio Myriam Sylla, la bambina dolce e tenace che dai suoi genitori ha ricevuto un supporto fondamentale per inseguire i suoi sogni e per diventare la campionessa che sognava di essere da bambina.

